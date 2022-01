La giunta del Senato dice no al processo per Giovanardi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ex ministro ed exre Carlonon potrà più essere processato a Modena per i reati di minacce a corpo politico, amministrativo e giudiziario dello Stato, di rivelazioni di segreti d’ufficio con le aggravanti dell’abuso di potere, della continuità del reato e dell’ingiusto profitto. Ieri ladelle immunità parlamentari delha stabilito che l’attività parlamentare dell’exre sulle interdittive antimafia è sempre ricaduta nell'ambito dell' art 68 della Costituzione, che prevede espressamente che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e nei voti dati nell' esercizio delle loro funzioni» La decisione dellaora deve essere ratificata dall'aula, ma secondoha riconosciuto ...

Advertising

InfinitoIsacco : RT @fasulo_antonio: Elvira Evangelista, Capogruppo del Movimento 5 stelle nella Giunta delle Immunità al Senato - si astiene sul caso #Open… - borzi_borzi : RT @incanagliata: Appena scoperto che la senatrice transfuga era la capogruppo del Movimento 5 stelle nella giunta delle immunità. Si era a… - gianluca_prato : RT @incanagliata: Appena scoperto che la senatrice transfuga era la capogruppo del Movimento 5 stelle nella giunta delle immunità. Si era a… - MariagraziaLeg5 : RT @fasulo_antonio: Elvira Evangelista, Capogruppo del Movimento 5 stelle nella Giunta delle Immunità al Senato - si astiene sul caso #Open… - OvileItalia : RT @fasulo_antonio: Elvira Evangelista, Capogruppo del Movimento 5 stelle nella Giunta delle Immunità al Senato - si astiene sul caso #Open… -

Ultime Notizie dalla rete : giunta del

Panorama

...autopropulsivo della Basilicata che ha creduto strenuamente nelle possibilità di crescita... A nome dell'interaregionale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia'. Lo afferma in una ......lo spettacolo che i complessi artistici e tecnici areniani hanno portato sul palcoscenico... presentandola personalmente nel 2018 all'età di 95 anni, e che ieri a Muscat èalla sua prima ..."Attualmente sono detenuti in una stazione di polizia a Dawei e il motivo del loro arresto è ancora sconosciuto", ha detto l'editore, che ha chiesto il loro rilascio immediato. La giunta in precedenza ...In apertura della seduta monotematica del Consiglio comunale a proposito del “Patto per Napoli”, l'assessore al Bilancio della Giunta Manfredi, Pier Paolo Baretta, ha illustrato la sua relazione ...