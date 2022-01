Green Pass necessario per ritirare la pensione, firmato il Dpcm (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Rispetto alle indiscrezioni emerse, il Dpcm introduce un nuovo obbligo Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm, in cui sono indicate tutte le attività commerciali in cui dal prossimo 1° febbraio sarà necessario esibire la certificazione verde. Nei giorni scorsi sono trapelate delle anticipazioni, ma alla firma qualcosa è cambiato. Si potrà accedere senza obbligo di Green Pass nei supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senza Green Pass sarà possibile, come già detto negli articoli precedenti, anche accedere agli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Leggi anche: ALEXA NON FUNZIONA, ECCO ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Rispetto alle indiscrezioni emerse, ilintroduce un nuovo obbligo Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hail, in cui sono indicate tutte le attività commerciali in cui dal prossimo 1° febbraio saràesibire la certificazione verde. Nei giorni scorsi sono trapelate delle anticipazioni, ma alla firma qualcosa è cambiato. Si potrà accedere senza obbligo dinei supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senzasarà possibile, come già detto negli articoli precedenti, anche accedere agli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Leggi anche: ALEXA NON FUNZIONA, ECCO ...

