Gli oggetti si rubano le persone no (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il verbo transitivo rubare fa riferimento a quell’azione di sottrarre oggetti o denaro di proprietà altrui, con astuzia, sotterfugi e inganni, di appropriarsi e impadronirsi con mezzi e modi illeciti di cose (oggetti e beni) che appartengono ad altri. Di fregarli. La parola rubare riguarda le cose, non le persone. Perché le prime si rubano, le seconde no. Una premessa doverosa, la nostra, per esplorare le origini di un pensiero comune che che ci riguarda tutti e che si traduce nelle espressioni che più utilizziamo quando siamo tradite o abbiamo la sensazione che questo potrebbe succedere da un momento all’altro. Tutte abbiamo avuto paura che la nuova arrivata potesse fregarci la nostra migliore amica, per esempio, o che una donna potesse rubarci il marito. Ed è comprensibile provare un senso di smarrimento e di ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il verbo transitivo rubare fa riferimento a quell’azione di sottrarreo denaro di proprietà altrui, con astuzia, sotterfugi e inganni, di appropriarsi e impadronirsi con mezzi e modi illeciti di cose (e beni) che appartengono ad altri. Di fregarli. La parola rubare riguarda le cose, non le. Perché le prime si, le seconde no. Una premessa doverosa, la nostra, per esplorare le origini di un pensiero comune che che ci riguarda tutti e che si traduce nelle espressioni che più utilizziamo quando siamo tradite o abbiamo la sensazione che questo potrebbe succedere da un momento all’altro. Tutte abbiamo avuto paura che la nuova arrivata potesse fregarci la nostra migliore amica, per esempio, o che una donna potesse rubarci il marito. Ed è comprensibile provare un senso di smarrimento e di ...

