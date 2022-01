Fedez regala un bracciale a Chiara Ferragni: il prezzo shock scatena l’ira del web (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nell’ultimo periodo Chiara Ferragni e Fedez sono spesso sulla bocca di tutti. Dopo il turbolento inizio di anno che li ha visti prendersi il Covid-19, procurarsi un brutto infortunio (il rapper è caduto sulla neve e si è aperto la faccia) ed essere vittime delle voci che parlavano di crisi, adesso arriva un post che fa letteralmente infuriare il web. In questi giorni, infatti, il rapper ha regalato un bracciale Cartier alla compagna ma il prezzo equivale a più di una villa. GF Vip 6, scintille tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: confronto in puntata? Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non se le mandano a dire ed è la moglie di Bonolis a cominciare Ferragnez: il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nell’ultimo periodosono spesso sulla bocca di tutti. Dopo il turbolento inizio di anno che li ha visti prendersi il Covid-19, procurarsi un brutto infortunio (il rapper è caduto sulla neve e si è aperto la faccia) ed essere vittime delle voci che parlavano di crisi, adesso arriva un post che fa letteralmente infuriare il web. In questi giorni, infatti, il rapper hato unCartier alla compagna ma ilequivale a più di una villa. GF Vip 6, scintille tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: confronto in puntata? Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non se le mandano a dire ed è la moglie di Bonolis a cominciare Ferragnez: il ...

Advertising

infoitcultura : Fedez regala un bracciale prezioso a Chiara Ferragni. Il prezzo? Altissimo, ecco la cifra choc! - JaffoTorino : Fedez regala alla Ferragni un braccialetto da 300.000 euro. Mi sale un piccolo rigurgito comunista, ma dura giusto… - xsmileJg : RT @LilianaCrupi: Io vivo per i drammi che ci regala Fedez sui social li seguo proprio con passione - __parachutes : RT @LilianaCrupi: Io vivo per i drammi che ci regala Fedez sui social li seguo proprio con passione - LilianaCrupi : Io vivo per i drammi che ci regala Fedez sui social li seguo proprio con passione -