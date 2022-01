Enrico Letta mente per sete di potere: perché la menzogna ispira ogni sua iniziativa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ciò che è insopportabile di Enrico Letta non è nemmeno la sua capacità di mentire, un'abilità utile e forse anche necessaria per chi faccia il suo lavoro, ma il fatto che la menzogna gli sia connaturata e ispiri immediatamente, meccanicamente e in modo esclusivo ogni sua iniziativa, ogni suo gesto, ogni sua parola. Una perversione democristiana impastata di slealtà comunista gli fa credere che quello sia il modo giusto, anzi l'unico modo, per sbrigare gli affari della sua militanza pubblica: mentire, mentire, mentire, che si tratti di presidente della Repubblica o di referendum, di giustizia o di Ddl Zan, del governo Draghi o dell'affascinante avventura con l'ex avvocato del popolo. Non si può escludere che il mendacio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ciò che è insopportabile dinon è nemmeno la sua capacità di mentire, un'abilità utile e forse anche necessaria per chi faccia il suo lavoro, ma il fatto che lagli sia connaturata e ispiri immediata, meccanicae in modo esclusivosuasuo gesto,sua parola. Una perversione democristiana impastata di slealtà comunista gli fa credere che quello sia il modo giusto, anzi l'unico modo, per sbrigare gli affari della sua militanza pubblica: mentire, mentire, mentire, che si tratti di presidente della Repubblica o di referendum, di giustizia o di Ddl Zan, del governo Draghi o dell'affascinante avventura con l'ex avvocato del popolo. Non si può escludere che il mendacio ...

Advertising

TeresaBellanova : Direi a Enrico Letta: non farti guidare dal rancore e dal risentimento personale. I processi così non si governano… - AndreaVenanzoni : Enrico Letta e Giuseppe Conte l’hanno già aperto il profilo di coppia su Facebook, sì? - fattoquotidiano : .@marcotravaglio:'Enrico #Letta non hai numeri, ha meno della metà dei parlamentari dei 5S e meno della Lega, quind… - SchiroTheBabe : RT @rtl1025: ?? Un incontro di primo mattino, a Palazzo Giustiniani, si è svolto tra il segretario del #Pd Enrico #Letta e il leader di #Iv… - rtl1025 : ?? Un incontro di primo mattino, a Palazzo Giustiniani, si è svolto tra il segretario del #Pd Enrico #Letta e il lea… -