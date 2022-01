Elif Erkan e la sostenibilità delle navi da crociera

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Renata Fabbri arte contemporanea annuncia “In the Off Hours“, la prima personale in Italia di. L’artista nato a Ankara in Turchia nel 1985 propone una serie di opere scultoree inedite, accompagnate da una proiezione video. I lavori richiamano l’attenzione ai temi dellaecologica e ambientale. L’opening è domani 22 febbraio dalle 16 alle 21.daripartono da Venezia:

