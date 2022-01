È morto il cantante e attore Meat Loaf (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cantante e attore statunitense Marvin Lee Aday, più noto come Meat Loaf, è morto ieri a 74 anni, come annunciato dal suo agente. Bat Out of Hell, il suo secondo disco, uscito nel 1977 e con canzoni scritte da Leggi su ilpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilstatunitense Marvin Lee Aday, più noto come, èieri a 74 anni, come annunciato dal suo agente. Bat Out of Hell, il suo secondo disco, uscito nel 1977 e con canzoni scritte da

Agenzia_Ansa : Sinead O'Connor è ricoverata in ospedale. La cantante è stata ammessa per ricevere aiuto dopo una serie di tweet in… - rtl1025 : ?? #SineadOConnor è ricoverata in #ospedale. La cantante di 'Nothing Compares 2 U' è stata ammessa giovedì notte per… - ciakmag : Addio a #Meatloaf. Il cantante e attore si è spento a 74 anni ?? - rtl1025 : ? Il cantante americano #MeatLoaf, vero nome Marvin Lee Aday, è morto a 74 anni. Lo riferisce un messaggio sulla su… - marco71gessini : RT @rockonitalia: E’ morto MEAT LOAF, il cantante e attore aveva 74 anni #meatloaf -

Ultime Notizie dalla rete : morto cantante È morto Meat Loaf, icona del rock con Bat Out of Hell di Redazione Spettacoli Venne anche chiamato per l'interpretazione del ruolo di Eddie nel film "The Rocky Horror Picture Show" È morto a 74 anni il cantante Meat Loaf, il suo album "Bat Out Of Hell" è uno dei più venduti di tutti i tempi. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, era nato a Dallas il 27 settembre 1947 ed era il ...

Morto Meat Loaf, addio al cantante e attore del Rocky Horror Picture Show ilmessaggero.it Morto Meat Loaf, addio al cantante e attore del Rocky Horror Picture Show Il cantante e attore statunitense Meat Loaf è morto all'età di 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come ...

