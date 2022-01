Dragon Age 4: l’uscita del gioco per il 2022 sarebbe impossibile (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un nuovo rumor, diffuso dal noto insider Tom Henderson, fa capire come l’uscita di Dragon Age 4 per quest’anno non possa essere una possibilità I The Game Awards 2021 hanno chiuso l’anno in modo più che soddisfacente: oltre alla premiazione, ci sono stati diversi interessanti annunci, prefigurando un futuro pieno di novità da parte dell’industria videoludica. Giunti dunque al 2022, iniziamo già a vedere alcune importanti opere in dirittura d’arrivo, come il gigantesco Dying Light 2, il particolarissimo Sifu, la nuova fatica di Hidetaka Miyazaki Elden Ring e l’immancabile nuova esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West. Ma anche se questi giochi andranno certamente ad occupare una considerevole porzione di tempo dei videogiocatori, si sente ancora la mancanza di una serie in particolare, che ormai non si fa viva da diversi anni: ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un nuovo rumor, diffuso dal noto insider Tom Henderson, fa capire comediAge 4 per quest’anno non possa essere una possibilità I The Game Awards 2021 hanno chiuso l’anno in modo più che soddisfacente: oltre alla premiazione, ci sono stati diversi interessanti annunci, prefigurando un futuro pieno di novità da parte dell’industria videoludica. Giunti dunque al, iniziamo già a vedere alcune importanti opere in dirittura d’arrivo, come il gigantesco Dying Light 2, il particolarissimo Sifu, la nuova fatica di Hidetaka Miyazaki Elden Ring e l’immancabile nuova esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West. Ma anche se questi giochi andranno certamente ad occupare una considerevole porzione di tempo dei videogiocatori, si sente ancora la mancanza di una serie in particolare, che ormai non si fa viva da diversi anni: ...

Advertising

tuttoteKit : Dragon Age 4: l'uscita del gioco per il 2022 sarebbe impossibile #BioWare #DragonAge4 #EA #ElectronicArts #tuttotek - infoitscienza : Dragon Age: nessuna speranza di vederlo nel 2022, per un insider - lilithmoovn : Non dragon age che in un solo mese rientra già nella top 5 - GamingToday4 : Dragon Age: nessuna speranza di vederlo nel 2022, per un insider - DragonAge_it : RT @lilithmoovn: Cosa mi sono persa tutti questi anni senza aver mai giocato un Dragon Age -