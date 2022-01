Covid, sos psichiatri: basta dire “lo prenderemo tutti” e paragonarlo alla peste, ci rende ansiosi e diffidenti (Di venerdì 21 gennaio 2022) basta dire «tanto lo prenderemo tutti». E pure fare paragoni con peste e guerre: non si fa altro che alimentare ansia e angoscia. Che aumentare il rischio di sprofondare nell’ipocondria. Sono refrain dannosi e inutili che, oltretutto, nel fomentare preoccupazioni e paure, inducono a fare test e controlli ingiustificati. E, soprattutto, ad allontanare una visione positiva della situazione, finendo per vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia sempre più lontana e irraggiungibile…L’ultimo allarme legato al Covid – e ai segni che può lasciare – arriva dagli psichiatri. Che, nel delegittimare ansie legate più alla comunicazione sulla pandemia che alla sua virulenza, ne fanno una questione anche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022)«tanto lo». E pure fare paragoni cone guerre: non si fa altro che alimentare ansia e angoscia. Che aumentare il rischio di sprofondare nell’ipocondria. Sono refrain dannosi e inutili che, oltretutto, nel fomentare preoccupazioni e paure, inducono a fare test e controlli ingiustificati. E, soprattutto, ad allontanare una visione positiva della situazione, finendo per vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia sempre più lontana e irraggiungibile…L’ultimorme legato al– e ai segni che può lasciare – arriva dagli. Che, nel delegittimare ansie legate piùcomunicazione sulla pandemia chesua virulenza, ne fanno una questione anche ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, sos psichiatri: basta dire “lo prenderemo tutti” e paragonarlo alla peste, ci rende ansiosi e diffidenti… - anteprima24 : ** #Covid, troppi nelle celle di #Poggioreale: sos parenti #Detenuti ** - infoitinterno : Green pass, protestano edicolanti e tabaccai. Sos Covid: boom di chiamate per l’isolamento - Nazione_Pistoia : Green pass, protestano edicolanti e tabaccai. Sos Covid: boom di chiamate per l’isolamento - riviera24 : Covid, Coldiretti Liguria: «Dpcm flussi essenziale per salvare i raccolti ma è sos vaccini» - Riviera24 -