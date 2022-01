Covid, Pregliasco: “Finirà quando non ne parleremo più” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La pandemia” Covid “Finirà quando non se ne parlerà più e il livello di accettazione di questa patologia e dei suoi effetti verrà in qualche modo considerato generalmente. Basti pensare che ogni giorno in Italia 7 persone si infettano con il virus dell’Hiv, sono tante ma non ne parliamo, pensiamo che sia accettabile e non c’è più la percezione del pericolo”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. Stiamo uscendo dal Covid? “Siamo in una situazione transitoria ma meno peggio di quanto credevamo due mesi fa. Dalle prossime settimane ci sarà un importante calo della curva dei contagi: quello sarà il momento di liberare tutto, di togliere le mascherine all’aperto, tenendole solo sui mezzi di trasporto e negli assembramenti, e di eliminare ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La pandemia”non se ne parlerà più e il livello di accettazione di questa patologia e dei suoi effetti verrà in qualche modo considerato generalmente. Basti pensare che ogni giorno in Italia 7 persone si infettano con il virus dell’Hiv, sono tante ma non ne parliamo, pensiamo che sia accettabile e non c’è più la percezione del pericolo”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente della Statale di Milano. Stiamo uscendo dal? “Siamo in una situazione transitoria ma meno peggio di quanto credevamo due mesi fa. Dalle prossime settimane ci sarà un importante calo della curva dei contagi: quello sarà il momento di liberare tutto, di togliere le mascherine all’aperto, tenendole solo sui mezzi di trasporto e negli assembramenti, e di eliminare ...

