Cosa è successo durante l’incontro tra Salvini e Conte per il Quirinale

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Si sono incontrati nuovamente come qualche anno fa, quando uno era presidente del Consiglio e l’altro ministro degli Interni: Giuseppee Matteo– leader dei due principali partiti attualmente in Parlamento – cercano di trovare una quadra per le imminenti elezioni del Presidente della Repubblica, ma l’unicasulla quale concordano è il “no” al trasferimento di Mario Draghi da Palazzo Chigi al. I due volti simbolo del governo gialloverde si sono visti in un’abitazione privata vicino Palazzo Madama per gettare le basi di un’intesa, con il leader della Lega che ha provato a venire incontro alle aspirazioni di “una donna al Colle” portate avanti qualche tempo fa dal numero uno del Movimento, proponendogli i nomi di Letizia Moratti e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma i grillini – forti di ...