Basta discriminazioni, io non sono il mio tumore: parte la campagna per il diritto all’oblio oncologico (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quasi un milione di persone in Italia sono guarite da un tumore, ma per la burocrazia sono ancora malate e rischiano discriminazioni nell’accesso a servizi come l’ottenimento di mutui, la stipula di assicurazioni sulla vita, l’assunzione in un posto di lavoro e l’adozione di un figlio. Sul modello di Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo, Fondazione AIOM lancia la prima campagna per il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. L’obiettivo è ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia e che ora, per questo, vivono discriminazioni sociali. Oggi, infatti, per richiedere molti servizi è necessario dichiarare se si è avuto il cancro, anche se si è già guariti. A sostegno dell’iniziativa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quasi un milione di persone in Italiaguarite da un, ma per la burocraziaancora malate e rischianonell’accesso a servizi come l’ottenimento di mutui, la stipula di assicurazioni sulla vita, l’assunzione in un posto di lavoro e l’adozione di un figlio. Sul modello di Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo, Fondazione AIOM lancia la primaper il riconoscimento del. L’obiettivo è ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia e che ora, per questo, vivonosociali. Oggi, infatti, per richiedere molti servizi è necessario dichiarare se si è avuto il cancro, anche se si è già guariti. A sostegno dell’iniziativa ...

Advertising

5_pinin : RT @LaFATAa5Stelle: Ma anche basta... state trasformando una democrazia in dittatura. Bastaaaaa e lo dico da vaccinata con 3 dosi. Ora st… - Paola97967931 : @valter88285036 @DiegoFusaro La colpa è di tutti noi che abbassiamo la testa e siamo capre. Bisognerebbe andare in… - LaFATAa5Stelle : Ma anche basta... state trasformando una democrazia in dittatura. Bastaaaaa e lo dico da vaccinata con 3 dosi. Or… - trader_monty : @marina101902 Per evitare confusione e discriminazioni occorre #obbligovaccinale come in Austria. Che ci sarà se no… - SangAzzurro : RT @SangAzzurro: @ScaltritiLab Basta con queste discriminazioni... L'unico problema è iL COMPLOTTO !!! ?? -