Atalanta, tra i tanti giocatori assenti c’è qualche no vax? Voci e regolamenti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Zingonia. La società nerazzurra non commenta per “questione di privacy” ma la voce si fa sempre più insistente: nella lunga lista di giocatori assenti in questo periodo ci sarebbero anche alcuni non vaccinati, che in ogni caso a norma di regolamento potrebbero giocare. Nell’ultima partita di campionato terminata 0-0 contro l’Inter, l’elenco degli indisponibili contava ben sette pedine e gli unici di certo out per infortunio erano Zapata e Gosens (tra l’altro entrambi nel mirino del Newcastle) che sono sulla via del recupero, ma dovrebbero tornare a disposizione di Gasperini solo dopo la sosta. Tra gli altri cinque iniziano a circolare delle Voci. Per due di loro ha parlato il mister a fine della scorsa partita, spiegando che “per la gara contro la Lazio (in programma sabato alle 20.45) Toloi e Maehle potrebbero rientrare”. L’allenatore ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Zingonia. La società nerazzurra non commenta per “questione di privacy” ma la voce si fa sempre più insistente: nella lunga lista diin questo periodo ci sarebbero anche alcuni non vaccinati, che in ogni caso a norma di regolamento potrebbero giocare. Nell’ultima partita di campionato terminata 0-0 contro l’Inter, l’elenco degli indisponibili contava ben sette pedine e gli unici di certo out per infortunio erano Zapata e Gosens (tra l’altro entrambi nel mirino del Newcastle) che sono sulla via del recupero, ma dovrebbero tornare a disposizione di Gasperini solo dopo la sosta. Tra gli altri cinque iniziano a circolare delle. Per due di loro ha parlato il mister a fine della scorsa partita, spiegando che “per la gara contro la Lazio (in programma sabato alle 20.45) Toloi e Maehle potrebbero rientrare”. L’allenatore ...

