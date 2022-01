Alda D’Eusanio contro Signorini e Mediaset: “Ho fatto causa. 40 anni di carriera distrutti” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alda D’Eusanio attraverso le pagine di Nuovo si sfoga e dice di aver fatto causa. Poi paragona il suo caso al Gf Vip con quello di Katia Ricciarelli Alda D’Eusanio contro Mediaset e Signorini: è stata una concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, poi espulsa per aver riportato delle voci infondate su Laura Pausini e il suo compagno. Ma le sue scuse in quell’occasione non sono servite a nulla: “Mi dispiace per aver detto quelle cose e mi scuso tantissimo. Adesso le chiedo umilmente scusa. Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice”. É passato un anno e adesso Alda ha deciso di dire la sua attraverso le pagine del settimanale Nuovo: “Ho fatto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)attraverso le pagine di Nuovo si sfoga e dice di aver. Poi paragona il suo caso al Gf Vip con quello di Katia Ricciarelli: è stata una concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, poi espulsa per aver riportato delle voci infondate su Laura Pausini e il suo compagno. Ma le sue scuse in quell’occasione non sono servite a nulla: “Mi dispiace per aver detto quelle cose e mi scuso tantissimo. Adesso le chiedo umilmente scusa. Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice”. É passato un anno e adessoha deciso di dire la sua attraverso le pagine del settimanale Nuovo: “Ho...

Advertising

361_magazine : Alda D'Eusanio attraverso le pagine di Nuovo si sfoga e dice di aver fatto causa. Poi paragona il suo caso al Gf Vi… - GeminiQveen_ : RT @free95__: Queste le parole di Alda D’Eusanio. Qualcuno ci può spiegare questa disparità di trattamento? Come mai Katia Ricciarelli è st… - Saramarasaa : RT @free95__: Queste le parole di Alda D’Eusanio. Qualcuno ci può spiegare questa disparità di trattamento? Come mai Katia Ricciarelli è st… - free95__ : Queste le parole di Alda D’Eusanio. Qualcuno ci può spiegare questa disparità di trattamento? Come mai Katia Riccia… - Clalblanca : RT @IsaeChia: #GfVip, Alda D’Eusanio querela Mediaset: “Rovinati 40 anni di carriera, per Katia Ricciarelli invece una rete di protezione”… -