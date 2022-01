Udinese, ufficiale l’arrivo di Marí in prestito dall’Arsenal (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ora è ufficiale, l’Udinese ha il suo nuovo centrale di difesa: il club friulano ha infatti annunciato l’arrivo dello spagnolo Pablo Marí in prestito dall’Arsenal fino al termine della stagione. Il classe ’93 ha già posto la firma del contratto e può quindi già essere a disposizione di mister Cioffi. Comincia quindi una nuova avventura per Marí, per il quale quella dei friulani sarà la settima maglia diversa indossata negli ultimi cinque anni e mezzo. Di seguito, il tweet con l’annuncio dell’Udinese. Bienvenido Pablo Marí https://t.co/wyaxA6PdB9 #ForzaUdinese #AlèUdin #WelcomeMarí #PabloMarí pic.twitter.com/sqARElCJuL — Udinese Calcio (@Udinese ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ora è, l’ha il suo nuovo centrale di difesa: il club friulano ha infatti annunciatodello spagnolo Pabloinfino al termine della stagione. Il classe ’93 ha già posto la firma del contratto e può quindi già essere a disposizione di mister Cioffi. Comincia quindi una nuova avventura per, per il quale quella dei friulani sarà la settima maglia diversa indossata negli ultimi cinque anni e mezzo. Di seguito, il tweet con l’annuncio dell’. Bienvenido Pablohttps://t.co/wyaxA6PdB9 #Forza#AlèUdin #Welcome#Pablopic.twitter.com/sqARElCJuL —Calcio (@...

