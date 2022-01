Torino, tapianto di fegato da positivo a positivo con terza dose: sta bene e in cura con le monoclonali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il fegato di un donatore positivo al è stato trapiantato per la prima volta su un paziente positivo dopo la terza dose di vaccino. L'intervento alle Molinette della Città della Salute di, nonostante ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildi un donatoreal è stato trapiantato per la prima volta su un pazientedopo ladi vaccino. L'intervento alle Molinette della Città della Salute di, nonostante ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Torino, tapianto di fegato da positivo a positivo con terza dose: sta bene e in cura con le monoclonali - adolar41744618 : RT @ilmessaggeroit: Torino, tapianto di fegato da positivo a positivo con terza dose: sta bene e in cura con le monoclonali - mariellatp01 : RT @ilmessaggeroit: Torino, tapianto di fegato da positivo a positivo con terza dose: sta bene e in cura con le monoclonali - ilmessaggeroit : Torino, tapianto di fegato da positivo a positivo con terza dose: sta bene e in cura con le monoclonali -