SKY | “Napoli c’è il sì di Tagliafico La verità su Parisi e Reinildo Mario Rui può andare via”

Il Napoli insiste per Tagliafico. L'esterno argentino ha detto si al club azzurro. Si lavora con l'Ajax per trovare un accordo. Prima era solo un'idea, adesso qualcosa in più. Inizia a prendere forma l'operazione Nicolas Tagliafico, terzino argentino di 29 anni che piace (tanto) al Napoli. Nel pieno del fine settimana scorso il suo nome è iniziato a circolare. Inizialmente solo una voce, un'indiscrezione, poi pian piano ha iniziato a prendere forma la trattativa. Insomma, non solo un pensiero nella testa di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ma un qualcosa di più, qualcosa di molto simile a una realtà. La pulce nell'orecchio della dirigenza azzurra è stata messa qualche tempo fa da Giovanni Branchini che all'interno dell'operazione rivestirebbe il ruolo dell'intermediario. Potrebbe diventare decisiva la volontà ...

