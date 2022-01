Sanremo 2022, Morandi star social (aspettando i Maneskin) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gianni Morandi potrebbe sostituire Fedez come star social nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Può sembrare una provocazione. Ma se si guarda agli indizi è innegabile che Gianni Morandi abbia già dimostrato con il suo diario quotidiano di avere un grande seguito sulle piattaforme social, le quali sono state anche teatro di una sua clamorosa gaffe a inizio anno, che lo ha portato a un passo dall’esclusione dalla rassegna. Esattamente come accadde a Fedez un anno fa. L’altro indizio arriva dall’analisi condotta da Sensemakers sui dati Shareablee relativi alle interazioni ottenute sui social dalle pagine pubbliche che abbiano parlato di Sanremo nell’ultimo mese (periodo 18 dicembre 2021 – 17 gennaio 2022). A due ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Giannipotrebbe sostituire Fedez comenell’edizionedel Festival di. Può sembrare una provocazione. Ma se si guarda agli indizi è innegabile che Gianniabbia già dimostrato con il suo diario quotidiano di avere un grande seguito sulle piattaforme, le quali sono state anche teatro di una sua clamorosa gaffe a inizio anno, che lo ha portato a un passo dall’esclusione dalla rassegna. Esattamente come accadde a Fedez un anno fa. L’altro indizio arriva dall’analisi condotta da Sensemakers sui dati Shareablee relativi alle interazioni ottenute suidalle pagine pubbliche che abbiano parlato dinell’ultimo mese (periodo 18 dicembre 2021 – 17 gennaio). A due ...

