Roma, sgombero a Casal Bertone: bombe carta e fumogeni contro la polizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Maxi blitz questa mattina da parte degli agenti della polizia di Stato che, con l’aiuto della polizia Locale Roma Capitale, come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono intervenuti in via Enrico Cosenz e via degli Orti di Malabarba. Proprio qui, in zona Casal Bertone, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dei locali di proprietà dell’I.N.P.S., che erano stati occupati abusivamente nel tempo. Anzi, all’interno di quei locali, trasformati anche in depositi di materiale edile, era stata posta la sede del “Circolo Futurista Casal Bertone”, denominato “Spatium Nostrum”, e dell’associazione “La Salamandra”. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Maxi blitz questa mattina da parte degli agenti delladi Stato che, con l’aiuto dellaLocaleCapitale, come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono intervenuti in via Enrico Cosenz e via degli Orti di Malabarba. Proprio qui, in zona, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, dei locali di proprietà dell’I.N.P.S., che erano stati occupati abusivamente nel tempo. Anzi, all’interno di quei locali, trasformati anche in depositi di materiale edile, era stata posta la sede del “Circolo Futurista”, denominato “Spatium Nostrum”, e dell’associazione “La Salamandra”. Leggi anche: ...

Advertising

lauraboldrini : La violenza è il tratto distintivo dei neofascismi che il Paese non può più tollerare. Solidarietà agli agenti agg… - fanpage : Scontri a Casal Bertone dove alcuni militanti di #CasaPound hanno tentato di impedire lo sgombero del Circolo Futur… - repubblica : Roma, sgombero circolo Casapound: militanti attendono agenti all'alba, scontri, due poliziotti feriti - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Tensioni e cariche a #Roma per lo sgombero di un circolo di #Casapound. Bombe carta contro la Polizia. Feriti alcuni ag… - roberto_papa : RT @lauraboldrini: La violenza è il tratto distintivo dei neofascismi che il Paese non può più tollerare. Solidarietà agli agenti aggredit… -