Roma-Lecce, in gol Calabresi: gol di testa, non c’è fuorigioco (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arturo Calabresi fa male alla sua Roma e porta in vantaggio il Lecce agli ottavi di Coppa Italia 2021/2022. Il difensore centrale è staccato di testa sugli sviluppi di uno schema offensivo e ha portato in vantaggio i pugliesi. Lunga revisione var per un presunto fuorigioco inizialmente sanzionato dal guardialinee. Ma niente da fare per i giallorossi. Cresciuto nel settore giovanile Romanista e tifoso della Roma, Calabresi firma l’1-0. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arturofa male alla suae porta in vantaggio ilagli ottavi di Coppa Italia 2021/2022. Il difensore centrale è staccato disugli sviluppi di uno schema offensivo e ha portato in vantaggio i pugliesi. Lunga revisione var per un presuntoinizialmente sanzionato dal guardialinee. Ma niente da fare per i giallorossi. Cresciuto nel settore giovanilenista e tifoso dellafirma l’1-0.SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Solo un precedente con i salentini in Coppa Italia ?? L'ultimo #RomaLecce è stato anche l'ultimo incontro che abbi… - OfficialASRoma : Tutte le informazioni per chi verrà all'Olimpico per #RomaLecce ?? - DiMarzio : #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il… - ettorick : #Piazzapulita Formigli ?? un servo che mi provoca disturbi intestinali ?? mi guardo Zelig Roma Lecce - PizzulliA : Se stasera non guardi Roma-Lecce non sei nel Twitter calcio. Non faccio io le regole -