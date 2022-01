Olimpiadi | sesso biologico e identità di genere | cosa deve subire un? atleta transgender che vuole gareggiare

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Partecipare alle, se sei, finora ha significato andare incontro a esami inopportuni, poco rispetto per la privacy personale ed una serie di reazioni da parte dell’opinione pubblica -nonché da parte degli altri atleti- decisamente inaccettabile. Da molti anni il Comitato Olimpico Internazionale si pone il quesito di come includere e gestire, in modo conforme alle loro volontà e necessità, atlet?. In effetti, da quando un numero relativamente alto di atletio non-binari avevano cominciato a chiedere di partecipare alle competizioni olimpiche nelle categorie dialle quali sentivano di appartenere, sono nati dibattiti su quanto ciò potesse avvantaggiare o svantaggiare gli/le stess? atlet? nella competizione. Di recente, il CIO ha stabilito nuove linee ...