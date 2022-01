“L’ho sentita”. Al GF Vip la confessione Delia: lei crolla e prova a spiegare, ma fuori hanno sentito (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip i concorrenti sono ovviamente fuori dal mondo e a parte il televoto dei preferiti, i messaggi inviati con gli aerei e le ‘notizie’ che hanno durante la diretta, non hanno la minima idea di quello che succede fuori e di cosa pensi il pubblico di loro. Ieri la Regina di Roma, così il suo account Instagram, è andata fuori dalle mura di casa e con megafono in mano ha lanciato un messaggio a Soleil Sorge: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando”. In queste ore ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip i concorrenti sono ovviamentedal mondo e a parte il televoto dei preferiti, i messaggi inviati con gli aerei e le ‘notizie’ chedurante la diretta, nonla minima idea di quello che succedee di cosa pensi il pubblico di loro. Ieri la Regina di Roma, così il suo account Instagram, è andatadalle mura di casa e con megafono in mano ha lanciato un messaggio a Soleil Sorge: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui esono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex esono due bugiardi, ti stanno truffando”. In queste ore ...

Advertising

VMKbiased : @gyeombooks non ho molti ricordi delle elementari però sono piuttosto convinta che a me non l'hanno mai fatta canta… - saudadeRD : RT @billie__97: Quella mano l'ho sentita io, figuriamoci Rosa ?????? #rosmello - GossipG61351872 : @_balck__ Si,Sophie l’ho sentita dire che lei ha studiato, poi man mano escono i pezzi..che ha dovuto cambiare scuo… - Renato19571 : @TeresaBellanova L ho sentita stamattina. Non è rancore nei confronti di Renzi ma totale mancanza di fiducia. È molto diverso - punkqueen_ : mia madre che “ non so se sei viva o morta non ti fai mai sentire “ e l’ho sentita stamattina -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho sentita F1, Verstappen: "A Zandvoort ho sentito la pressione dei tifosi" Corriere dello Sport