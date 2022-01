Le Olimpiadi del 1992 non hanno preannunciato la pandemia di Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’8 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un momento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Barcellona (Spagna) del 1992. Nel filmato viene suggerita la somiglianza tra alcuni costumi di scena che ricordavano virus e aghi, la forma di un coronavirus e di alcune siringhe. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Cerimonia di apertura Olimpiadi Spagnole a Barcellona 1992. Guardate con attenzione il video …. Concidenza !?». Secondo il post in questione, quindi, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Barcellona del 1992 si sarebbe in qualche modo preannunciata l’attuale pandemia. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ... Leggi su facta.news (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’8 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un momento della cerimonia di apertura delledi Barcellona (Spagna) del. Nel filmato viene suggerita la somiglianza tra alcuni costumi di scena che ricordavano virus e aghi, la forma di un coronavirus e di alcune siringhe. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Cerimonia di aperturaSpagnole a Barcellona. Guardate con attenzione il video …. Concidenza !?». Secondo il post in questione, quindi, durante la cerimonia di apertura delledi Barcellona delsi sarebbe in qualche modo preannunciata l’attuale. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ...

Advertising

Jerry_3_ : @enricoI00 @J__kcaj Kessié con l'intervista dalle Olimpiadi si piazza al primo, altre che terzo. Almeno il portier… - muoversintoscan : ??A #Pistoia, in occasione della 'Fiera di Primavera' domenica #23gennaio, previsti divieti di sosta e transito in o… - unito : ????Nicky Veto, 25 anni, è arrivata a Torino nel 2021 grazie a una borsa di studio del progetto Agon. ??Tesserata del… - ilpiana : @deliux9 Sulle Olimpiadi poi ho alcune riserve.. fino ad Atlanta anche anche.. poi e’ puro business. Hobby non spor… - Anfitrite_s : RT @FreddieTee: Per chi volesse iniziare a sentire odore di olimpiadi con sport diversi dal pattinaggio e dallo sci alpino, @RaiSport per t… -