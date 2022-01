Il pasticcio con le immagini di Tonga coperta di cenere (che non è Tonga) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dobbiamo registrare, purtroppo, un’allerta fake news in merito allo stato dei luoghi a Tonga, dopo l’esplosione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Hàapai. L’eruzione, come è noto, è avvenuta il 15 gennaio scorso: hanno avuto un grande impatto mediatico le immagini dai satelliti e, a causa delle difficoltà di comunicazioni dovute al down della rete internet in seguito all’esplosione e allo tsunami conseguente, non è stato possibile quantificare esattamente il danno sulla popolazione di 105mila abitanti. Almeno fino a oggi: le prime missioni di soccorso internazionale stanno arrivando sull’arcipelago e – con loro – anche le prime immagini ufficiali dalla terraferma per quanto riguarda il disastro. Per questo bisogna diffidare di quelle foto che sono state pubblicate nei giorni precedenti al ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dobbiamo registrare, purtroppo, un’allerta fake news in merito allo stato dei luoghi a, dopo l’esplosione del vulcano Hunga-Hunga Hàapai. L’eruzione, come è noto, è avvenuta il 15 gennaio scorso: hanno avuto un grande impatto mediatico ledai satelliti e, a causa delle difficoltà di comunicazioni dovute al down della rete internet in seguito all’esplosione e allo tsunami conseguente, non è stato possibile quantificare esattamente il danno sulla popolazione di 105mila abitanti. Almeno fino a oggi: le prime missioni di soccorso internazionale stanno arrivando sull’arcipelago e – con loro – anche le primeufficiali dalla terraferma per quanto riguarda il disastro. Per questo bisogna diffidare di quelle foto che sono state pubblicate nei giorni precedenti al ...

