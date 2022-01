Il no vax italiano, ma che vive in Germania, che gestisce un gruppo Telegram in cui si minaccia Draghi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era sceso baldanzoso da quell’aereo partito dalla Germania e arrivato all’aeroporto Capodichino di Napoli per partecipare alla manifestazione no vax e non green pass andata in scena sabato 15 gennaio a Roma. Ma ad attenderlo nello scalo partenopeo non ha trovato solamente i familiari, ma anche gli uomini della Polizia postale e della Digos che hanno proceduto alla sua perquisizione. Perché l’uomo, dopo una lunga indagine telematica, è il gestore di uno dei più “frequentati” gruppi Telegram anti-vaccinisti. E in quel canale, oltre a contenuti di propaganda no vax, c’erano anche esplicite minacce a Mario Draghi. Minacce a Draghi, individuato il responsabile di un gruppo Telegram no vax Come riportato da AdnKronos, l’uomo vive da anni in Germania per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era sceso baldanzoso da quell’aereo partito dallae arrivato all’aeroporto Capodichino di Napoli per partecipare alla manifestazione no vax e non green pass andata in scena sabato 15 gennaio a Roma. Ma ad attenderlo nello scalo partenopeo non ha trovato solamente i familiari, ma anche gli uomini della Polizia postale e della Digos che hanno proceduto alla sua perquisizione. Perché l’uomo, dopo una lunga indagine telematica, è il gestore di uno dei più “frequentati” gruppianti-vaccinisti. E in quel canale, oltre a contenuti di propaganda no vax, c’erano anche esplicite minacce a Mario. Minacce a, individuato il responsabile di unno vax Come riportato da AdnKronos, l’uomoda anni inper ...

