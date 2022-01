"Il ministero della Giustizia toglie i pc ai dipendenti per darli ai nuovi arrivati con la riforma" (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI – Computer portatili tolti ai dipendenti della Giustizia per darli ai giovani giuristi che affiancheranno i magistrati nell''Ufficio del processo', la struttura ritenuta dal ministro Marta Cartabia colonna portante della riforma che si pone l'obbiettivo di velocizzare i tempi nei tribunali. "Si mettono in difficoltà i soggetti fragili" La scelta suscita le proteste di chi quegli strumenti di lavoro se li vede sfilare. “E' una decisione che ha delle conseguenze pratiche. Si levano i pc anche ai soggetti fragili che li utilizzavano per lo smart working per evitare gli assembramenti in ufficio, vista la distribuzione iniqua degli spazi per il personale che ha favorito il contagio” dice all'AGI Lino Gallo, segretario nazionale della FLP (Federazione lavoratori ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI – Computer portatili tolti aiperai giovani giuristi che affiancheranno i magistrati nell''Ufficio del processo', la struttura ritenuta dal ministro Marta Cartabia colonna portanteche si pone l'obbiettivo di velocizzare i tempi nei tribunali. "Si mettono in difficoltà i soggetti fragili" La scelta suscita le proteste di chi quegli strumenti di lavoro se li vede sfilare. “E' una decisione che ha delle conseguenze pratiche. Si levano i pc anche ai soggetti fragili che li utilizzavano per lo smart working per evitare gli assembramenti in ufficio, vista la distribuzione iniqua degli spazi per il personale che ha favorito il contagio” dice all'AGI Lino Gallo, segretario nazionaleFLP (Federazione lavoratori ...

