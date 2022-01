I programmi in tv oggi, 21 gennaio 2022: film e intrattenimento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Grande Fratello Vip. Guida ai programmi Tv della serata del 21 gennaio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 21 gennaio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 Senza Freni. Wilee è un rider in bicicletta che effettua consegne a Manhattan. Un giorno gli viene affidato l’incarico, da parte di una certa Nima di portare una busta molto importante dalla Columbia University a Chinatown ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Grande Fratello Vip. Guida aiTv della serata del 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 21? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 Senza Freni. Wilee è un rider in bicicletta che effettua consegne a Manhattan. Un giorno gli viene affidato l’incarico, da parte di una certa Nima di portare una busta molto importante dalla Columbia University a Chinatown ...

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 21 gennaio 2022: film e intrattenimento - Maria81645501 : RT @Valenti40905251: Da oggi @Radio105 TV cambia canale, possiamo seguire tutti i programmi sul canale 66 del digitale terrestre, risintoni… - giampaz : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#JoeBiden:… - 2didenari : #InvestireInformati: l'attualità , come sempre, ci offre molti temi. Lorenzo Alfieri - country head per l'Italia di… -