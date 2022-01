I positivi voteranno per il Quirinale nel parcheggio? Per Ceccanti cade un tabù (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prende corpo l’ipotesi di allestire un’area di voto nel parcheggio di via della Missione. A pochi passi da Montecitorio. Perché assicurerebbe “la segretezza, la sicurezza e la contestualità del voto, le stesse che sono assicurate all’interno dell’aula ed è coerente con le disposizioni costituzionali dettate a presidio delle libertà dei parlamentari”. Per tutti gli uomini del presidente, dunque, la nuova missione è schivare le gole profonde. Che, si sa, pattugliano i parcheggi. Fuori dalle battute, la questioni dei grandi elettori che attualmente si trovano in quarantena e in isolamento a causa della pandemia è più che attuale. Tanto più che, a causa di queste limitazioni, a un nutrito numero di parlamentari sarebbe pregiudicata la facoltà di esprimere la loro preferenza per l’elezione del Capo dello Stato. Quella di via della Missione è l’ipotesi emersa a margine ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prende corpo l’ipotesi di allestire un’area di voto neldi via della Missione. A pochi passi da Montecitorio. Perché assicurerebbe “la segretezza, la sicurezza e la contestualità del voto, le stesse che sono assicurate all’interno dell’aula ed è coerente con le disposizioni costituzionali dettate a presidio delle libertà dei parlamentari”. Per tutti gli uomini del presidente, dunque, la nuova missione è schivare le gole profonde. Che, si sa, pattugliano i parcheggi. Fuori dalle battute, la questioni dei grandi elettori che attualmente si trovano in quarantena e in isolamento a causa della pandemia è più che attuale. Tanto più che, a causa di queste limitazioni, a un nutrito numero di parlamentari sarebbe pregiudicata la facoltà di esprimere la loro preferenza per l’elezione del Capo dello Stato. Quella di via della Missione è l’ipotesi emersa a margine ...

