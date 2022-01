Covid, trapianto di fegato tra due soggetti positivi al virus: succede alle Molinette di Torino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da Torino arriva la notizia di un trapianto di fegato da un donatore positivo al Covid a un paziente di 56 anni appena contagiatosi. Ecco qual è la storia dietro questo importante intervento e quali sono le condizioni di salute del paziente dopo l’operazione. trapianto di fegato tra soggetti positivi al Covid, l’incredibile storia che arriva da Torino Il Centro Nazionale Trapianti aveva esteso la donazione di organi salvavita da parte di soggetti positivi al Covid a candidati che risultassero negativi e si fossero sottoposti a un ciclo completo di 3 dosi di vaccinazione, con l’ultima somministrazione avvenuta da meno di 4 mesi. Pochi giorni fa questa direttiva è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Daarriva la notizia di undida un donatore positivo ala un paziente di 56 anni appena contagiatosi. Ecco qual è la storia dietro questo importante intervento e quali sono le condizioni di salute del paziente dopo l’operazione.ditraal, l’incredibile storia che arriva daIl Centro Nazionale Trapianti aveva esteso la donazione di organi salvavita da parte diala candidati che risultassero negativi e si fossero sottoposti a un ciclo completo di 3 dosi di vaccinazione, con l’ultima somministrazione avvenuta da meno di 4 mesi. Pochi giorni fa questa direttiva è ...

