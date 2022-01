Covid, bozza del Dpcm: i no vax al supermercato per comprare solo "beni primari" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Senza il green pass si potrà andare agli ipermercati per fare la spesa ma non sarà consentito acquistare beni non primari. O si potrà andare in questura, ma solo per presentare una denuncia e non per... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) Senza il green pass si potrà andare agli ipermercati per fare la spesa ma non sarà consentito acquistarenon. O si potrà andare in questura, maper presentare una denuncia e non per...

Advertising

GiovanniPasto10 : RT @GazzettaDelSud: ?? LIMITAZIONI PER I NO VAX | La bozza del dpcm: i no vax al supermercato possono comprare solo 'beni primari'. Pronta… - GazzettaDelSud : ?? LIMITAZIONI PER I NO VAX | La bozza del dpcm: i no vax al supermercato possono comprare solo 'beni primari'. Pr… - infoitinterno : Covid, bozza del Dpcm: in farmacia e alimentari senza il green pass - Ecatetriformis : RT @GlosweetyGlo: Nella bozza Dpcm: controlli a campione, per vedere se la gente acquista beni necessari, nei negozi che non hanno l'obblig… - GlosweetyGlo : Nella bozza Dpcm: controlli a campione, per vedere se la gente acquista beni necessari, nei negozi che non hanno l'… -