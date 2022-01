Caivano, crack e cocaina in casa: in manette 2 pusher – I NOMI (Di giovedì 20 gennaio 2022) Intorno al loro condominio, i due spacciatori arrestati a Caivano, avevano installato un sofisticato sistema di telecamere. Avevano cercato di proteggersi dalle forze dell’ordine installando telecamere intorno al loro condominio due spacciatori di droga arrestati dai Carabinieri a Caivano (Napoli). Carmine Di Martino, 36 anni, e Pietro Paolo Grassia, 26, sono stati sorpresi dai militari Leggi su 2anews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Intorno al loro condominio, i due spacciatori arrestati a, avevano installato un sofisticato sistema di telecamere. Avevano cercato di proteggersi dalle forze dell’ordine installando telecamere intorno al loro condominio due spacciatori di droga arrestati dai Carabinieri a(Napoli). Carmine Di Martino, 36 anni, e Pietro Paolo Grassia, 26, sono stati sorpresi dai militari

