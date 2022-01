Bild: Raiola ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, Mino Raiola sarebbe ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare non collegata al Covid. Una settimana fa si diffuse la notizia di un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto il super agente al San Raffaele di Milano, ma il suo staff e anche il professor Zangrillo, che lo aveva in cura, avevano parlato di un’operazione programmata da tempo. Ora, invece, arriva un’indiscrezione che racconta tutta un’altra versione e desta non poca preoccupazione per le condizioni del procuratore di Ibra e di tante altre star del calcio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco, Minosarebbeinper unanon collegata al Covid. Una settimana fa si diffuse la notizia di un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto il super agente al San Raffaele di Milano, ma il suo staff e anche il professor Zangrillo, che lo aveva in cura, avevano parlato di un’operazione programmata da tempo. Ora, invece, arriva un’indiscrezione che racconta tutta un’altra versione e desta non poca preoccupazione per le condizioni del procuratore di Ibra e di tante altre star del calcio. L'articolo ilNapolista.

Advertising

capuanogio : Secondo la @BILD #Raiola si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano ?? - Gazzetta_it : La Bild: 'Raiola in terapia intensiva per una malattia polmonare' - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Secondo la #Bild, Mino #Raiola è ricoverato in intensiva a causa di una malattia ai polmoni: la situazione sarebbe gra… - 777PARTENERS : RT @CalcioFinanza: Secondo il quotidiano tedesco BILD, Mino Raiola è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano https://t.co… - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: Secondo il quotidiano tedesco BILD, Mino Raiola è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano https://t.co… -