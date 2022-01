Bergamo presenta 233 progetti di edilizia scolastica per i bandi Pnrr

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 233 iditi dal territorio bergamasco per idel, di cui 25 per la costruzione di nuove scuole, 13 per nuovi asili nido, 20 per la realizzazione di scuole e poli per l’infanzia, 27 per nuove mense, 54 per palestre o aree sportive e 94 per messa in sicurezza e riqualificazioni. Si è chiusa la manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia per raccogliere i fabbisogni del territorio e inserirli in una aggiornata programmazione regionale, finalizzata a valorizzare idi Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all’interno deiemanati dal Ministero dell’Istruzione. In meno di un mese, dagli Enti Locali sono pervenuti 1.344, ...