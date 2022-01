Batgirl | un video dal set mostra Firefly | interpretato da Brendan Fraser

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Le riprese disono attualmente in corso e dal set arrivano deicheno in azioneda. Le riprese disono attualmente in corso e dal set sono emersi due nuovicheno il villain del film,da. Nei filmati condivisi online si vede il personaggio emergere da un edificio in fiamme a Gotham City Tra gli interpreti di, oltre alla protagonista Leslie Grace, ci saranno anche Rebecca Front (Avenue 5), Corey Johnson (The Mauritanian), ed Ethan Kai (Emmerdale Farm). Nell'atteso lungometraggio, prodotto per HBO Max, appariranno ...

Continuano ad arrivare scatti e video 'rubati' dal set di Batgirl. Dopo il video di Leslie Grace (o una sua controfigura) con indosso il costume della protagonista DC Comics in azione sui tetti di Gotham City, in queste ore sta circolando un video che mostra Brendan Fraser (Firefly) appare per la prima volta in un video e in alcune foto dal set di Batgirl, le cui riprese sono in corso a ... Batgirl – diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah – ha come protagonista Barbara Gordon, che vedremo alla prese con una scelta importante ... Il villain di Batgirl interpretato da Brendan Fraser scatena le sue fiamme nel nuovo video dal set del film HBO Max.