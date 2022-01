Basket: Stefano Gentile rinnova fino al 2025 con la Dinamo Sassari (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue il rapporto tra Stefano Gentile e il Banco di Sardegna Sassari, che dura ormai dal 2018. Il play-guardia di Maddaloni ha infatti rinnovato con la Dinamo fino al 2025: diventeranno dunque sette gli anni sull’isola di uno dei grandi protagonisti della storia recente del club. Queste le prime parole del diretto interessato al sito ufficiale della squadra allenata da Piero Bucchi: “Sono molto felice di continuare la mia avventura alla Dinamo e sono grato della fiducia che la società e lo staff mi hanno dato. In Sardegna ho trovato più di un club: una famiglia di cui mi sento parte e un popolo, quello sardo, che sono orgoglioso di rappresentare. Non vedo l’ora di continuare a indossare questi colori per portarli in alto e raggiungere nuovi ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue il rapporto trae il Banco di Sardegna, che dura ormai dal 2018. Il play-guardia di Maddaloni ha infattito con laal: diventeranno dunque sette gli anni sull’isola di uno dei grandi protagonisti della storia recente del club. Queste le prime parole del diretto interessato al sito ufficiale della squadra allenata da Piero Bucchi: “Sono molto felice di continuare la mia avventura allae sono grato della fiducia che la società e lo staff mi hanno dato. In Sardegna ho trovato più di un club: una famiglia di cui mi sento parte e un popolo, quello sardo, che sono orgoglioso di rappresentare. Non vedo l’ora di continuare a indossare questi colori per portarli in alto e raggiungere nuovi ...

