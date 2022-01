Australian Open 2022, le proteste dei giocatori dopo la positività di Humbert: “Non ci fanno i test” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Hugo Humbert ha rivelato di essere risultato positivo al Covid-19 dopo la sconfitta al primo turno degli Australian Open 2022 contro il connazionale Richard Gasquet. Il francese si è dovuto tamponare per poter ripartire dall’Australia ma, una volta scoperto il fatto, si è subito messo in quarantena. Alla notizia, sono subito scattate alcune proteste da parte dei suoi colleghi, che chiedono maggiorni controlli all’interno del Melbourne Park. Questo il commento del tedesco Alexander Zverev: “Non ci fanno i test. Un bel po’ di giocatori sono positivi”. Gli fa eco anche la spagnola Garbine Muguruza: “E’ un optional. Io me li faccio da sola in stanza ogni due giorni, anche se non c’e’ alcun obbligo. E quando arriviamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Hugoha rivelato di essere risultato positivo al Covid-19la sconfitta al primo turno deglicontro il connazionale Richard Gasquet. Il francese si è dovuto tamponare per poter ripartire dall’Australia ma, una volta scoperto il fatto, si è subito messo in quarantena. Alla notizia, sono subito scattate alcuneda parte dei suoi colleghi, che chiedono maggiorni controlli all’interno del Melbourne Park. Questo il commento del tedesco Alexander Zverev: “Non ci. Un bel po’ disono positivi”. Gli fa eco anche la spagnola Garbine Muguruza: “E’ un optional. Io me li faccio da sola in stanza ogni due giorni, anche se non c’e’ alcun obbligo. E quando arriviamo ...

