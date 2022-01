Addio a Sergio Lepri, ex direttore dell’Ansa (Di giovedì 20 gennaio 2022) È scomparso all'età di 102 anni il giornalista e filosofo Sergio Lepri. Il più longevo direttore dell'Ansa che guidò e trasformò nei trenta anni della sua direzione. Con lui se ne va una mente brillante e visionaria che amava anticipare il futuro. Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) È scomparso all'età di 102 anni il giornalista e filosofo. Il più longevodell'Ansa che guidò e trasformò nei trenta anni della sua direzione. Con lui se ne va una mente brillante e visionaria che amava anticipare il futuro.

