Abusi nella Chiesa tedesca: pubblicato il Report con le accuse contro Ratzinger (Di giovedì 20 gennaio 2022) É stato pubblicato il Rapporto estremamente atteso sugli Abusi nella Chiesa tedesca, in cui si tira in ballo anche il Papa emerito Benedetto XVI, che ha smentito le accuse ancora una volta. Il Report prende in carico i fatti avvenuti dal dopoguerra ad oggi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga che Ratzinger guidò dal ’76 all’82, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 20 gennaio 2022) É statoil Rapporto estremamente atteso sugli, in cui si tira in ballo anche il Papa emerito Benedetto XVI, che ha smentito leancora una volta. Ilprende in carico i fatti avvenuti dal dopoguerra ad oggi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga cheguidò dal ’76 all’82, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Adnkronos : #Ratzinger, rapporto lo accusa di comportamenti scorretti in quattro occasioni, quando era arcivescovo di Monaco e… - ilriformista : Il report commissionato dalla diocesi di Monaco evidenzia 497 abusi tra il 1945 e il 2019: sotto accusa anche il co… - KattInForma : Pubblicato il rapporto sugli abusi nella diocesi di Monaco-Frisinga - LucaBellinzona : Il problema degli abusi su minori nella chiesa cattolica è qualcosa di radicato e i silenzi di alti prelati, in ult… - twMec : RT @Adnkronos: #Ratzinger, rapporto lo accusa di comportamenti scorretti in quattro occasioni, quando era arcivescovo di Monaco e Frisinga:… -