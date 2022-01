Vaccino, a Bergamo quasi un cittadino su due ha ricevuto la terza dose: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. Sono 514.728 i cittadini bergamaschi che hanno deciso di sottoporsi alla terza dose del Vaccino, la cosiddetta dose “booster”: un numero schizzato verso l’alto nell’arco dell’ultimo mese, quando ne sono state somministrate addirittura 200.000. Per dare un’idea: dal 20 settembre al 22 dicembre in provincia di Bergamo se ne erano contate 313.773. Numeri sui quali ha sicuramente inciso anche l’entrata in vigore, alla fine dello scorso anno, del decreto Covid che ha imposto l’obbligo della terza dose di Vaccino per sanitari e operatori delle Rsa, ma anche per il personale amministrativo del settore Sanità, per docenti e personale amministrativo della scuola, per militari e forze di polizia e personale del soccorso pubblico. Su una ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022). Sono 514.728 i cittadini bergamaschi che hanno deciso di sottoporsi alladel, la cosiddetta“booster”: un numero schizzato verso l’alto nell’arco dell’ultimo mese, quando ne sono state somministrate addirittura 200.000. Per dare un’idea: dal 20 settembre al 22 dicembre in provincia dise ne erano contate 313.773. Numeri sui quali ha sicuramente inciso anche l’entrata in vigore, alla fine dello scorso anno, del decreto Covid che ha imposto l’obbligo delladiper sanitari e operatori delle Rsa, ma anche per il personale amministrativo del settore Sanità, per docenti e personale amministrativo della scuola, per militari e forze di polizia e personale del soccorso pubblico. Su una ...

Advertising

Greg_Fontana : RT @EnzoLorenziBg: Scritte no vax a Dalmine, da #ForzaItalia una ferma condanna a un atto insensato e incivile. La massima solidarietà agli… - ForzaItaliaBerg : RT @EnzoLorenziBg: Scritte no vax a Dalmine, da #ForzaItalia una ferma condanna a un atto insensato e incivile. La massima solidarietà agli… - EnzoLorenziBg : Scritte no vax a Dalmine, da #ForzaItalia una ferma condanna a un atto insensato e incivile. La massima solidarietà… - marulli2019 : @jennaro69 Lo sappiamo benissimo. Lo sanno anche i familiari degli ammazzati nelle carceri a marzo 2020, dei morti… - starless_boh : @Sony48480695 1 se il Covid non uccide tutti non deve essere sottovalutato, ricorda i camion di Bergamo 2 a quei te… -