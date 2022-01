Uomini e Donne | Gianni Sperti scopre la chat di Biagio Di Maro con Jo Squillo | “Cosa facevi alle due di notte?” Maria De Filippi reagisce così

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Doveva essere uno dei soliti confronti con il cavaliereDiprotagonista e invece è stato aperto un vero e proprio vaso di Pandora. O meglio, è stato– ‘addetto ufficiale’ alla lettura di, telefoni e conversazioni segrete – a rivelare tutto. Siamo a, durante la puntata andata in onda ieri 18 gennaio. Il cavaliere si sta confrontando con la dama Elena S. quando gli opinionisti del programma (e Tina Cipollari) hanno sbottato, sostenendo chenon sia davvero interessato a conoscere una donna nel programma. “Sei un cafone e maleducato! Elena sta dicendo che tu non la chiamavi mai, solo una videochiamata a mezzama poi? Con chi parlavi? ...

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - Linkiesta : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non res… - tuttopuntotv : Uomini e Donne, corteggiatrice Denise svela: “Mi hanno diagnosticato un tumore” #UominieDonne #denisemingiano… - pupapeligrosah : Lei crede di essere ancora a uomini e donne e besciamella a temptation island?? #jeru #jessvip -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

... nel 2017, pari al 16,5% fra glie al 27,8% tra le(è il 22,2% in totale, in forte crescita dal 17,7% del 2006). Il quadro redistributivo avvantaggia unicamente i dipendenti, che versano ...Le anticipazioni sulla puntata didel 19 gennaio 2022. Gemma Galgani torna sotto i riflettori. La dama del trono over continua il suo percorso nello studio di Maria De Filippi nella speranza di trovare il vero amore. Ma ...Il 24 gennaio, tra i 1.009 “grandi elettori” che voteranno il prossimo presidente della Repubblica, le donne e gli under 40 saranno in netta minoranza. Secondo le elaborazioni di Pagella Politica, tra ...La moglie di Paolo Bonolis spiega perché non ci sarà nella prossima edizione e attacca la collega Volpe, Delia, Belli e Soleil ...