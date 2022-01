Una dieta sana previene la depressione post pandemia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le restrizioni causate dall’epidemia e la malattia stessa hanno fatto aumentare in modo significativo anche il malessere psichico e emotivo. Uno studio italiano (Brain, Behavior, and Immunity, Volume 94, May 2021, Pages 138-147) testimonia che il 24% degli ammalati soffre, a distanza di mesi dalla guarigione, di depressione, ansia, insonnia. Psicoterapie, farmaci ipnotici e ansiolitici offrono soluzioni relativamente efficaci. C’è però anche un altro modo di affrontare il problema? Veniamo quasi tutti da una tradizione e da un ambiente culturale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le restrizioni causate dall’epidemia e la malattia stessa hanno fatto aumentare in modo significativo anche il malessere psichico e emotivo. Uno studio italiano (Brain, Behavior, and Immunity, Volume 94, May 2021, Pages 138-147) testimonia che il 24% degli ammalati soffre, a distanza di mesi dalla guarigione, di, ansia, insonnia. Psicoterapie, farmaci ipnotici e ansiolitici offrono soluzioni relativamente efficaci. C’è però anche un altro modo di affrontare il problema? Veniamo quasi tutti da una tradizione e da un ambiente culturale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

