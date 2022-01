Ue | Smeriglio S&D | ' ottimo Macron | visione e concretezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Un grandissimonel discorso di inaugurazione del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. Un leader che sa coniugare unaa lungo raggio con ladi valori solidi. Stato di diritto, cambiamento climatico, rivoluzione digitale, rapporto strategico con i Paesi africani, difesa dell'autodeterminazione delle donne i temi cruciali da lui sottolineati. L'Europa come potenza diplomatica e destino comune. Consapevole della partita in corso contro gli stati autoritari e di quanto le nostre democrazie siano un'esperienza da salvaguardare. Una consapevolezza collocata saldamente in Europa oltre la dimensione nazionale e nazionalista”. Così in una nota Massimiliano, eurodeputato S&D.