Tuchel | Troppe domande su Lukaku

Il Chelsea non va oltre il pari (1 - 1) in casa del Brighton, ma il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ci tiene a sottolineare che il problema non è Lukaku, anzi.

Il Chelsea non va oltre il pari (1 - 1) in casa del Brighton, ma il tecnico dei Blues Thomasci tiene a sottolineare che il problema non è Lukaku, anzi.Per la formazione di Thomas, che ha appena strappato la qualificazione alla finale di ... Guardiola potrebbe pagare leassenze - Mahrez è impegnato in Coppa d'Africa e ci sono almeno ...Il Chelsea non va oltre il pari con il Brighton e con ogni probabilità, a meno di clamorose frenate del City, abbandona definitivamente l'idea di vincere la Premier. Periodo difficile per Tuchel: l'ul ...Il tecnico del Chelsea: Ogni singolo giocatore è al servizio del gruppo. Questo è il principio più alto e non cambierà mai.