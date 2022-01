Stellantis | l’ad Tavares annuncia via Corsera che la gigafactory di Termoli annunciata a luglio è in bilico | “Negoziamo con il governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ennesimo attacco alla “brutalità del cambiamento” imposto dalla Ue, cioè il passaggio a motori solo elettrici nel 2035, che “crea rischi sociali“. A meno che ovviamente l’aggravio di costo (50%) delle tecnologie elettriche non venga pagato dagli Stati “almeno fino al 2025”. Poi un nuovo avvertimento al: “Un anno fa ho notato che in Italia il costo di produzione di un’auto era significativamente più alto, a volte il doppio, rispetto alle fabbriche di altri paesi europei, nonostante un costo del lavoro più basso. Ne riparleremo a fine 2022. Qualsiasi approccio brutale sarebbe stato inopportuno”. Infine l’annuncio a sorpresa che la partita per la fabbrica di batterie ata la scorsa estate come cosa fatta e festeggiata come tale dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, non è affatto chiusa: “Stiamo ...