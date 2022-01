Spari in strada a Nizza: un morto e diversi feriti. La polizia ha indetto una caccia all’uomo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È di questi minuti la drammatica notizia riguardante il centro di Nizza, Francia. Una persona ha aperto il fuoco in strada e ora la polizia è sulle sue tracce; il primo bilancio è drammatico. La polizia ha invitato la popolazione a non andare nell’area. La città della riviera francese ripiomba nell’incubo attentati a 6 anni di distanza dalla strage di Nizza, quando il 14 luglio 2016 un uomo alla guida di autocarro ha volutamente investito diverse persone che si trovavano sulla Promenade Des Angles per assistere ai festeggiamenti della Festa Nazionale Francese. In quell’occasione morirono 86 persone di diverse nazionalità, la maggior parte francesi, e 302 sono rimaste ferite. Sparatoria in centro a Nizza: è caccia all’uomo Una persona è morta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È di questi minuti la drammatica notizia riguardante il centro di, Francia. Una persona ha aperto il fuoco ine ora laè sulle sue tracce; il primo bilancio è drammatico. Laha invitato la popolazione a non andare nell’area. La città della riviera francese ripiomba nell’incubo attentati a 6 anni di distanza dalla strage di, quando il 14 luglio 2016 un uomo alla guida di autocarro ha volutamente investito diverse persone che si trovavano sulla Promenade Des Angles per assistere ai festeggiamenti della Festa Nazionale Francese. In quell’occasione morirono 86 persone di diverse nazionalità, la maggior parte francesi, e 302 sono rimaste ferite. Sparatoria in centro a: èUna persona è morta ...

Spari in strada a Nizza durante un blitz della polizia: un morto

Il quotidiano locale Nice Matin riferisce che una persona è morta e un uomo è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine e precisa che gli spari sono scattati durante un tentativo di arresto.

