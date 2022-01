Soleil e Barù, scoppia la passione: cosa c’è tra i due? – VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Barù sembra essere molto preso da Soleil Sorge e non lo nasconde mai, il dettaglio in serata non è sfuggito ai tanti fan Un abbraccio consolatorio tra amici o c’è qualcosa in più? Per il popolo del web la risposta è scontata, ma cosa c’è veramente tra Soleil Sorge e Barù? Un gesto che c’è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)sembra essere molto preso daSorge e non lo nasconde mai, il dettaglio in serata non è sfuggito ai tanti fan Un abbraccio consolatorio tra amici o c’è qualin più? Per il popolo del web la risposta è scontata, mac’è veramente traSorge e? Un gesto che c’è L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

XX83106877 : RT @_val_30: AIUTO SOLEIL E BARÙ CHE INIZIANO A URLARE IN INGLESE PER COMMENTARE VALERIA E LA REGIA: 'Ragazzi, siamo in Italia eh' ? #gfvip… - alexisapples : RT @Soleil_Alex_: @AXBproduction e Sole mi piacevano molto, ma anche Sole-Barù non scherzano!!! #Gfvip #Solex #Baru #Soleil #Alexbelli http… - sara_saretta___ : Comunque barù ha detto che il momento in cui sta meglio è la notte quando sono in pochi, praticamente in quelle no… - LuniVale : RT @TheBitchesAcc: questo video parla da solo,Davide nonostante tutto c’è sempre stato,Baru dal giorno zero ha legato tantissimo con soleil… - Macarena837 : RT @SoleilSorgeFan: Uno dei momenti più belli dell'anno. Soleil sclera in inglese con l'amico Barù con Davide che fa finta di capire ?? #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Barù Grande Fratello Vip, scontro tra Soleil Sorge e Valeria Marini: "Nessuno mi parla in questo modo" Leggi anche Barù attratto da Soleil Sorge, la confessione del concorrente Valeria ha cercato di chiudere la conversazione, ma Soleil non ne ha voluto sapere: "Falla finita lo dici a un'altra persona. ...

Sophie Codegoni vs Jessica Selassié/ 'Prima Alessandro poi Barù? questa è ingordigia' Grande Fratello Vip 2021, pagelle 35a puntata/ Soleil e Delia, il pubblico si schiera Federica ... "L'amicizia si dimostra e io glie l'ho dimostrata spesso" e commenta "Le piace lui, le piace Barù e ...

Leggi ancheattratto daSorge, la confessione del concorrente Valeria ha cercato di chiudere la conversazione, manon ne ha voluto sapere: "Falla finita lo dici a un'altra persona. ...Grande Fratello Vip 2021, pagelle 35a puntata/e Delia, il pubblico si schiera Federica ... "L'amicizia si dimostra e io glie l'ho dimostrata spesso" e commenta "Le piace lui, le piacee ...