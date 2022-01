Serie A, una partita a rischio rinvio? I dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il nuovo protocollo anti-Covid, approvato questa mattina dalla Lega Calcio, ha stabilito il numero di giocatori positivi per cui una partita viene rinviata in automatico. Con il 35% della rosa in isolamento la squadra viene bloccata dalla ASL. Per i team, composti ufficialmente da 25 giocatori, il numero di riferimento è perciò nove. C’è subito una partita a rischio. La Salernitana infatti ha comunicato quest’oggi un nuovo caso all’interno del gruppo squadra, raggiungendo quota 8 calciatori positivi. Un’ulteriore positività significherebbe il rinvio automatico della sfida contro il Napoli. Questo il comunicato ufficiale del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il nuovo protocollo anti-Covid, approvato questa mattina dalla Lega Calcio, ha stabilito il numero di giocatori positivi per cui unaviene rinviata in automatico. Con il 35% della rosa in isolamento la squadra viene bloccata dalla ASL. Per i team, composti ufficialmente da 25 giocatori, il numero di riferimento è perciò nove. C’è subito una. La Salernitana infatti ha comunicato quest’oggi un nuovo caso all’interno del gruppo squadra, raggiungendo quota 8 calciatori positivi. Un’ulteriore positività significherebbe ilautomatico della sfida contro il Napoli. Questo il comunicato ufficiale del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie una Green pass obbligatorio: ecco come funziona per parrucchieri, barbieri e centri estetici Con il decreto anti Covid - varato dal governo Draghi il 5 gennaio per arginare la circolazione del virus - sono cambiate le regole per accedere a una serie di attività aperte al pubblico. L'esecutivo ha effettuato una differenziazione in base alla tipologia di certificato verde : super green pass (rilasciato con la sola vaccinazione o ...

Mastercard e Coinbase siglano un accordo per facilitare l'acquisto di NFT Al pari dei suoi principali competitors, Mastercard sta portando avanti una serie di strategie finalizzate a espandere il suo raggio d'azione nel mercato delle valute digitali. D'altra parte, le ...

9-1-1: FOX favorevole a una terza serie ComingSoon.it Serie A: è testa a testa tra le milanesi L’Inter pare proprio collocarsi in ottima posizione in cima alla classifica, ma va precisato che non è sola. Anzi, al suo fianco c’è il Milan, che tiene testa alla “cugina” in quella che potrebbe pers ...

Sondaggi elettorali, chi si voterebbe oggi? Crolla la Lega! I recenti sondaggi elettorali, stando a quanto elencano i vari risultati rinvenuti in giro per la rete, hanno evidenziato come la Lega abbia subito un netto crollo in termini di consensi. Tra le tante ...

