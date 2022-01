Scuole aperte in Campania | triplicati i contagi tra gli alunni | De Luca contro Bianchi

Advertising

ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - ilfoglio_it : Bassolino: 'La scuola è tutto, ma a Napoli è un po' di più. Una scuola chiusa è peggio di un lampione spento. La ri… - Ettore_Rosato : Grazie al presidente #Draghi, parole competenti e chiare quelle usate per illustrare scelte che consentono di prot… - leopadanofe : RT @OrtigiaP: Gli errori di Israele: il greenpass che ormai non serve più con Omicron e Israele presto lo eliminerà;i vaccini sono stati un… - eurodeputatipd : RT @brandobenifei: Grazie a tutto il personale scolastico che fa funzionare le #scuole in questa situazione. Molti di loro sono i primi a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte

Orizzonte Scuola

Bastano 15 giorni per evitare gli effetti peggiori della pandemia nelle. L'infettivologo Massimo Galli non ha dubbi e ritiene sbagliato tenerelenel momento di picco dei contagi. 'Le altre aperture hanno un impatto inferiore rispetto alle- ha detto Galli nel corso di Agorà su Rai3 - Sarebbero bastati 15 giorni per far ...Avrebbe dovuto ammettere, comunque, che il "miracolo" di tenereleva attribuito esclusivamente al grande senso di responsabilità e alla profonda abnegazione del personale scolastico ', ...“Il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della scuola dopo la pausa di Natale non c’è stato” esultava l’altro giorno il Ministro ...Bastano 15 giorni per evitare gli effetti peggiori della pandemia nelle scuole. L'infettivologo Massimo Galli non ha dubbi e ritiene sbagliato ...