Scoperto bug in Safari: ora c'è il rischio di tracciamento, Apple corre ai ripari (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E' bastato un post condiviso per far scattare l'allarme e a muovere in fretta e fuori il colosso di Cupertino. Un bug nell'implementazione di WebKit di un'API JavaScript chiamata IndexedDB, che rischia di mettere in pericolo milioni di dati di utenti. Scoperto un bug in Safari – Adobe StockIl bug su Safari, infatti, può rivelare la tua cronologia di navigazione recente e persino la tua identità, in quanto consente a qualsiasi portale che utilizza IndexedDB, di accedere ai nomi dei database generati da altri siti web durante la navigazione di un utente. Il bug potrebbe consentire a un portale di tracciare tutti quei siti visitati dall'utente, sia nelle schede sia nelle finestre, visto che i nomi dei database sono spesso univoci e specifici per ciascun sito. Il bug riguarda le versioni più recenti dei browser che ...

murieIismo : Intanto nuova Patch a Zingonia, scoperto il bug di Bangsbo - beatandlove : @BarraFed L’ho scoperto 5 minuti dopo aver messo per la prima volta piede su internet, forse non era neanche scattato il millennium bug - massy971 : Powerdir, il bug di macOS scoperto da Microsoft che mette a rischio la privacy: la patch non basta… - coder_487 : RT @securityaffairs: #Powerdir, il bug di #macOS scoperto da #Microsoft che mette a rischio la privacy: la patch non basta - coder_487 : RT @CastigliMirella: #Powerdir, il bug di #macOS scoperto da #Microsoft che mette a rischio la #privacy: la patch di #Apple non basta. Ci s… -