Sci alpino, sorpresa a Kitzbuehel: Marcel Hirscher veste i panni di apripista per sponsorizzare il suo marchio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La testata austriaca Kronen Zeitung aveva sganciato la bomba circa una settimana fa, notizia poi smentita seccamente dall'Amministratore Delegato di "Van Deer" (la nuova marca di sci fondata da Marcel Hirscher in persona). Alla fine l'indiscrezione si è rivelata veritiera: il campionissimo austriaco ha preso parte alla prima prova cronometrata di Kitzbuehel in veste di apripista e replicherà la discesa anche nella giornata di domani. Una gioia per gli addetti ai lavori e i tifosi del classe '89, ritiratosi prematuramente nel 2019 dopo aver vinto tutto ciò che c'era da vincere. Marcel ha approfittato dell'occasione per pubblicizzare il marchio a livello commerciale, mettendo alla prova i suoi materiali sul pendio più impegnativo del globo.

